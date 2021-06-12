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Öldürülen kedilerin ardından kapıya mermi astılar

Antalya'da bir kadının arkadaşıyla beslediği kediler, ayrı tarihlerde korkuluklara asıldı. Yaşananların ardından Tuğba Yurtdaş’ın sokak kedilerini birlikte beslediği arkadaşı Murat Çığır, bugün sabah evinden çıkarken kapısında bir merminin iple asılı olduğunu gördü.

12 Haziran 2021 Cumartesi 08:54
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Öldürülen kedilerin ardından kapıya mermi astılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen mahallesinde meydana gelen olaylarda, sokak kedilerini besleyen hayvansever 37 yaşındaki Tuğba Yurtdaş'ın 2 kedisi, farklı tarihlerde apartmanın zemin katındaki dairenin demir korkuluklarına asıldı.

Bu olayların ardından Tuğba Yurtdaş’ın sokak kedilerini birlikte beslediği arkadaşı Murat Çığır, bugün sabah evinden çıkarken kapısında bir merminin iple asılı olduğunu gördü.

Çığır, arkadaşı Yurtdaş’ı arayarak durumu bildirdi. İki arkadaş, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri eve gelerek mermi üzerinden parmak izi aldı. Ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

'Aynı kişiden şüpheleniyorum'

Olayı gerçekleştiren kişinin, kedileri asan kişiyle aynı olabileceğini ileri süren Murat Çığır, "Hemen fotoğraflayıp emniyeti aradım. Şüphelendiğim birisi var. 3 hafta önce burada kedi asma olayı oldu. Aynı kişiden şüpheleniyorduk. Yakın bir tarihte olmasından dolayı aynı kişiden şüpheleniyorum. Normal bir şey değil bu. Herkesin aklına aynı şey gelir. Bu tehdittir. Can güvenliğimin olmadığını polis ekiplerine söyleyeceğim. İnşallah yakalanır" dedi.

Tuğba Yurtdaş da, arkadaşının yaşadığı duruma oldukça üzüldüğünü ve şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirterek, "Tehdit olarak algılıyorum. Arkadaşım ile beraber kedilerimizi her zaman besliyoruz. Böyle bir olay olduğunu duyunca hemen emniyet birimlerine haber verdik. Zaten şüphelendiğimiz birisi var. Kedilerimizin asılmasından sonra bu olayın gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Arkadaşımı her zaman destekliyorum. Bu tehditleri yapan, kedilerin ölümüne sebep olan kişinin bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKediMermi
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