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Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

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Diyarbakır'da hastanede koronavirüsten yaşamını yitiren 83 yaşındaki Nafiye Aydın'ın yakınları, polis ve sağlık çalışanların saldırdı. Polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

23 Temmuz 2021 Cuma 15:25
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Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde meydana gelen olayda, evinde koronavirüs tedavisi gören 83 yaşındaki Nafiye Aydın, durumu ağırlaşınca yakınlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Aydın, kurtarılamadı. 

Aydın'ın öldüğü haberini alan yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Hasta yakınları bu kez de kendilerini sakinleştirmek isteyen polise de çöp kovası atarak tepki gösterdi.

Polis biber gazıyla müdahale etti

Biber gazıyla müdahale eden polis, takviye ekip istedi. Kısa sürede gelen ekipler grubu dağıtmaya çalıştı. Bu sırada bazı kişiler polis aracına da saldırıp ön camı kırdı. Gruptaki G.T. ve C.B. gözaltına alındı. Grubun polise saldırması ve gerginlik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

‘Yaşanan olayı kınıyoruz’

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şubesi’nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hasta yakınları kalabalık olduğundan olaylar büyümüş, hastane güvenlik görevlilerinin yetersiz olması sebebiyle takviye emniyet güçleri çağrılmış, polisler saldırganları uzun uğraşlar sonucu güçlükle durdurabilmiştir. Çok şükür olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Sağlık çalışanları olarak tedavi gören tüm hastalar kendi hastamız, kendi anne, baba ve kardeşlerimiz, şifa bulup taburcu olanlar mutluluğumuz, kaybedilen canlar canımız ve acımızdır. Huzur-Sen olarak sağlıkta şiddet olaylarının bitmesi için caydırıcılığın olması gerekmektedir ve şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşanan olayı kınıyoruz" denildi.

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