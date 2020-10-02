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Ölü doğan 4 yavru köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü

Bartın'da kiraladığı 5 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 500 köpeğe bakan hayvansever Sevim Arkan (49), barınakta doğum yaparken ölen köpeğin ölü doğan 4 yavrusunu kalp masajı ve sunni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

02 Ekim 2020 Cuma 13:07
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Ölü doğan 4 yavru köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü

evim Arkan, 2017 yılında çöplük olarak kullanılan alanda barınak kurarak, buradaki hayvanları beslemeye başladı. Arkan ardından Okçular köyündeki 5 dönümlük araziyi kiralayarak burada yaklaşık 500 köpeğin bakımını üstlendi. Önceki gün barınakta köpeklerden biri doğum yaptı. Doğum sırasında köpek öldü, 4 yavrusu da ölü olarak dünyaya geldi. Arkan, yavru köpeklere kalp masajı ve suni tenefüs yaparak, hayata döndürmeyi başardı. Arkan'ın yavru köpeklere müdahalesi ise yanındaki bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilip, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Video, binlerce kez izlendi.

"Kim olsa aynı şeyi yapardı" diyen Sevim Arkan, şöyle konuştu:

"Anne doğum sırasında öldü. 4 yavrusu da ölü doğum yaptı. Bende 20 dakika boyunca kalp masajı ve sunni teneffüs yaptım. Ve onları hayata döndürmeyi başardım. Sonra o anları görüntüleyen arkadaşım sosyal medyada bu görüntüleri yayınlamış, binlerce kez izlenmiş ve çok güzel tepkiler aldım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Benim insanlardan ricam o canlara iyi baksınlar onlar bize emanettir."

DHA

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