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Ölüm direksiyon başında yakaladı!

Çorum’da 43 yaşındaki tır sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Tır sürücüsü kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

22 Aralık 2022 Perşembe 09:39
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Ölüm direksiyon başında yakaladı!



Trafik polisleri, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip Köprülü Kavşak Yolu inşaat alanı yakınlarında bir tırın uygunsuz şekilde park edildiğini ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz yattığını fark etti. Destek talebi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN KALP MASAJI YAPILDI

Bu sırada yakın bölgede devriye görevi yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek sürücü Remzi U.'ya (43) kalp masajı yaptı. Daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

Son Güncelleme: 22.12.2022 10:42
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