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Ölüm teğet geçti

Çekmeköy'de bir kamyonetin üzerindeki demir çubuklar kayak bir otomobilin üzerine düştü. Araçtaki 3 kişi camı kırarak içeri giren demir çubuklar nedeniyle ölümden döndü.

04 Mayıs 2021 Salı 17:57
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Ölüm teğet geçti

İstanbul Çekmeköy'de kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önünde giden otomobile girdi. Otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde dün yaşandı. Cadde üzerinde Murat Akkaya'nın kullandığı kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önünde giden Furkan K.'nın kullandığı otomobilin üzerine düştü.
Demir çubuklar arka camdan otomobilin içine girerken, sürücü Furkan K. ile 2 arkadaşı büyük tehlike atlattı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Yaşanan kazayı anlatan otomobilin sürücüsü Furkan K., "Taşdelen'den gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum. Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü. Allah'a şükürler olsun canda bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Demirler sağdan girseydi, Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirdi. Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi. Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa onu daha iyiydi" de...

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