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Ölüme böyle el sallamışlar...

Muğla Marmaris'te 3 gün önce meydana gelen safari kazasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edilirken, hayatını kaybeden turistlerin ölmeden önce verdikleri son poz ve tur firması yetkililerinin uyarıda bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Tura katılan turistlere emniyet kemerlerini takması ve ayağa kalkmamaları konusunda uyarılar yapıldığı görüldü.

26 Ağustos 2022 Cuma 14:44
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Ölüme böyle el sallamışlar...


Muğla’da geçtiğimiz Çarşamba günü öğleden sonra saat 16.35 sularında safariye çıkan Iraklı turistleri taşıyan cip şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, 5 Irak vatandaşı turist olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5 yaralı da hastanelere sevk edilmişti.

Cip şoförü M.A, kaza olduğu anda karşı şeritten gelerek cipten savrulan turistin üzerinden geçerek durabilen araç şoförü A.K.T ve firma sahibi C.A emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Yerkesik adli kurumunda bulunurken, yaralanan turistleri hastanelerde tedavisinin devam ettiği, birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖLMEDEN ÖNCE SON POZ

Öte yandan sabah saatlerinde kaldıkları otelden Marmaris’in kırsal mahallelerini gezmek için cip turuna çıkan turistlerin yaşadığı ve 5 turistin hayatını kaybettiği talihsiz kaza olmadan önce firma yetkililerinin tur öncesi uyarıları, yaptıkları su savaşı ve turistlerin verdikleri son poz ortaya çıktı.

Görüntülerde cip safari firması rehberlerinin yabancı dilde tura katılan turistlere emniyet kemerlerini takması ve ayağa kalkmamaları uyarıları yapıldığı görülürken, kaza öncesi ölüme el salladıkları fotoğraf ise objektife yansıdı.

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