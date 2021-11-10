Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
banner107

Ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi

Adana'da ölmek üzereyken bulunan ve tedavi sonucu hayata dönen köpekte cinsel saldırı bulguları tespit edildi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 12:21
46 Okunma
Ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
banner108

Adana'da öldü sanılarak gömülmek istenen köpeğin cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde boş arsada, çöplerin arasında Pekinez cinsi köpeğin yerde hareketsiz yattığını gören kız çocuğu, telef olduğunu düşünerek gömmek için yanına gitti.

Köpeğin hareket ettiğini gören çocuk, sosyal medya hesabından sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Melekler Yaşam Köyü (MEYAKO) Derneği'nden Hayvan Hakları Savunucusu İlknur Kılıç (22) ile iletişime geçti. Bölgeye giden Kılıç, köpeği tedavi ettirmek için veteriner hekim kliniğine götürdü. 

"İNSAN TEMASI SONUCU OLDUĞU ÇOK NET"

Veteriner hekimlerin yaptıkları ilk incelemede köpeğin kuyruk sokumu bölümünde kırıklar olduğu, daha öncesinde şiddete bağlı izler ve karnında kist olduğu belirlendi. Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, makat kısmında da genişlemeler bulunan köpeğin cinsel saldırıya uğradığı üzerinde durduklarını belirtti.

Köpeğin dışkısını dahi tutamadığını kaydeden Sert, "Yaptığımız incelemelerde kuyruk sokumunda kırık, sağ kalça kemiğinde çıkık ve batın bölgesinde 5 santimetre tümör tespit ettik. Tedavisine başlandı. Travmaya maruz kaldığı için hayati riski devam ediyor. Bulgularımız sonucu insan teması sonucu olduğu çok açık" dedi.

"KRİTİK VE ZOR BİR SÜREÇ"

İlknur Kılıç ise hayvanlara karşı şiddete tepki göstererek, "Dışkısını tutamadığını gördüğümde, önceki vakalardaki tecrübemle bir şeyler yaşadığını tahmin ettim. Tedaviye aldığımızda makat çevresindeki kırıkları da görünce gerçekle yüzleşmiş olduk. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Kritik ve zor bir süreç içerisine girdik. Sahibinin kim olduğunu bulamadık. Sahibini veya saldırganı bulsak bile zarar verdiğini kabul etmeyecektir" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AdanaKöpekCinsel İstismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Gazi hayatta olsa partiden sopayla kovalardı
Erdoğan: Gazi hayatta olsa partiden sopayla kovalardı
Mansur Yavaş'ın acı günü
Mansur Yavaş'ın acı günü
Antalya'da deprem!
Antalya'da deprem!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim