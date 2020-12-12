Ömer Çelik: İranlı siyasetçilerin kullandığı çirkin dili kınıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü ziyaretinde okuduğu bir şiir Ankara ile Tahran'ı karşı karşıya getirdi.



Tahran yönetimi şiirin toprak bütünlüğünü hedef aldığını öne sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz" diyen Çelik, şunları kaydetti:



"Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cunhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.



İran’ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran’a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirin sözleri:

“Aras’ı ayırdılar,

Kum ile doldurdular

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”