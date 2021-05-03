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Ömer Çelik'ten, Rum Lİder Anastasiadis'e tepki

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rum Lider Nikos Anastasiadis'in, Paskalya mesajını işaret ederek, Anastasiadis'e tepki gösterdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:32
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Ömer Çelik'ten, Rum Lİder Anastasiadis'e tepki

AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cenevre’de Kıbrıs toplantısı gerçekleştirildi. KKTC’nin eşit şartlar tezi ortaya konuldu. Rum tarafı sürekli olarak masaya oturalım. KKTC’nin ve Türkiye’nin kazanımlarını törpüleyelim yaklaşımı var. Bu uzun yıllardan beri devam ediyor.  Rum tarafının uzun zamandır yürüttüğü taktik var. 'Sürekli olarak masaya oturalım, uzlaşmadan uzak duralım. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini örseleyelim, bunu Türkiye ve KKTC kabul etmediği zaman AB'ye şikayet edelim' diye yaklaşımları var. Bu kısır döngü devam ediliyor, sürekli aynı yere geliyor.

BU SAYGISIZLIĞI AYNEN İADE EDİYORUZ

Anastasiadis'in paskalya bayramı vesilesiyle yaptığı açıklama müzakere zeminini tahrip ettiğini ortaya açık konuyor. Bir kişinin böyle bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Avrupalı faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu görüyoruz. Yapmaya çalıştıkları şey KKTC'yi yok etmek, hak ve menfaatlerini gasp etmek, Türk kesimini o egemen devlete yamanmış bir kurgu olduğunu biliyoruz. Aşırı ve maksimalist talepleri kabul görmediği için, KKTC eşit egemenlik hakkını talep ettiği için büyük bir çılgınlık içinde bu konuşmaları yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz.

Sadece müzakere yapmak için müzakere yapmak gibi yaklaşıma Türkiye uzak duruyor. Müzakere zeminini yok eden Anastasiadis’tir. Anastasiadis büyük çılgınlık içinde açıklamalar yapıyor. Aslında şimdi yine çıkmış KKTC ve Türkiye’yi AB’ye şikayet edeceğini söylüyor. AB’nin bu konu üzerinde siyasi söylemlerini yenilemesi lazım. Bu şekilde bir şikayet mekanizmasın çalışması AB’nin geleceği içinde düşündürücüdür. AB’nin vizyonsuzluk karşısında Miçotakis’e armağan ettiği bir durumdur. Müzakereden kaçan kesim Rum tarafıdır. Ada’daki gerçeklere uygun bir müzakere yapılmalıdır."

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikRum Lider Nikos Anastasiadis
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