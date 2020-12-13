ÖNCE VEBA ŞİMDİ CORONA ; 103 yaşındaki Emine ninenin zaferi

Ömürlü köyünde yaşayan Tekin, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, ilk 8 günü evinde geçirdi. Durumu ağırlaşan Tekin, önce Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Tekin, 6 günlük tedaviden sonra taburcu edildi.



Dört çocuk ve yaklaşık 60 torun sahibi Emine Tekin, Kürtçe yaptığı açıklamada, evde çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

"VEBAYI DA GERÇİDİM"

Hastalığı evde atlatamayınca hastanede yoğun bakıma alındığını aktaran Tekin, çocukluğunda veba salgını yaşandığını anlatırken, "95 yıl önce bu illet gibi bir veba yayıldı. Özellikle çocukları çok etkiledi. Eskiden fakirlik vardı, doktor yoktu. Çoğu çocuk hayatını kaybetti. Ben de bu hastalığı geçirmiştim o dönem. Şimdi bu hastalığı da atlattım" dedi.

Emine Tekin'in kızı Hatice Doğan da sağlık ekibinin özverili bir şekilde hastaların tedavisi için çaba gösterdiğini belirterek, "Burada gördüğümüz hizmet bambaşkaydı. Bize bu hizmetleri sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.