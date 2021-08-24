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'Onlara ölene kadar bakacağım'

Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, 15 yıldır beslediği kaplumbağayı yanından ayırmıyor. "Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuşan Zekiye Artut'un kızı ise "Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor" diyor.

24 Ağustos 2021 Salı 12:05
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'Onlara ölene kadar bakacağım'

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan Artut, "15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım" dedi.

Bahçesini kaplumbağalara tahsis eden Artut, "Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım" diye konuştu.

Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, "Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AmasyaZekiye Artut
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