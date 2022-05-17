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Onlarca kasa limon yolda savruldu

Düzce'de seyir halindeki TIR'ın dorsesindeki limonlar yola saçıldı. Yabancı uyruklu sürücünün yardımına ise vatandaşlar koştu.

17 Mayıs 2022 Salı 15:48
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Onlarca kasa limon yolda savruldu

Düzce'de bir TIR'dan onlarca kasa limon yola savruldu.

Olay, Düzce Haydar Gördebil Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Romanya uyruklu sürücü S.D.E. idaresindeki TIR'ın dorsesindeki onlarca kasa limon, bilinmeyen bir sebeple yola savruldu.

S.D.E., limonları toplamak için araçtan indi. Sürücünün limonları topladığını gören diğer vatandaşlar da sürücünün yardımına koştu.

Otobüsten indiği sırada limonların yola saçıldığını fark ettiğini söyleyen Müslüm Kılıç, "Otobüsten indim, camiye gidiyordum. Tırdaki limonların yola düştüğünü gördüm. Limonlar hep yerlerdeydi. Sürücü yalnız ve yabancı uyruklu" dedi.

Taha Yusuf Otlu ise "Arkadaşlarımla yoldan geçerken limonların yola saçıldığını gördük. 'Yardım edelim mi?' diye sorduk. Ağabeylerde yardım isteyince bizde yardımcı olduk" diye konuştu.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından limonlar toplandı.

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