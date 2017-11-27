"Online kumar çılgınlık düzeyinde"

ABD Yale Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Marc Potenza, ABD başta olmak üzere dünyanın her tarafında online kumar oynamanın "çılgınlık düzeyine" vardığını söyledi.

Yeşilay 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nde konuşan ve ''İnternet ve Bağamlılık, Kumar, Oyun ve Diğer Davranışlar'' konulu sunum yapan Prof. Potenza, internet üzerinden kumar oynamanın dünyada ciddi bir pazar oluşturduğunu vurgulayarak, bunun da geniş tabanlı sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD başta olmak üzere dünyanın her tarafında online kumar oynamanın "çılgınlık düzeyine" vardığını aktaran Potenza, ''İnsanlık, teknolojik bağımlılıkla gelen çok çeşitli sapmalarla karşı karşıya. Kumar, cinsellik bunların en tehlikelileri. Özellikle son yıllarda internet üzerinden kumar oynama patolojik anlamda çok ciddi artış göstermiş durumda. Yıllık bağlamda baktığımızda her yıl yüzde 5 bir artış görünüyor'' dedi.

“SOSYAL AMAÇLI OYUNLAR BİR SÜRE SONRA BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞÜYOR”

İnternet bağımlılığının artık madde bağımlılığı boyutlarına ulaştığına dikkati çeken Potenza, ''İnternet üzerinden kumar oynama bağımlılığını incelediğimiz zaman şöyle sonuçlar karşımıza çıkıyor: Belli bir rutin ile oynayanlar ya da anlık iletilerle. Çok değişik etkenlerle motive olabiliyorlar. Sosyal amaçlı oyunların bir süre sonra bir bağımlılığa dönüştüğünü hatta para karşılığında oynanmaya başladığını görebiliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

İnternet üzerinden oyun oynama ile beraber oluşan davranış bozukluklarına işaret eden Potenza, birçok konuda bireylerin patolojik davranışlar sergilediğini söyledi.

PROBLEMLİ İNTERNET KULLANMANIN SONUÇLARI

Problemli internet kullanımın, madde bağımlılığı, depresyon ve agresif davranışlarla sonuçlandığına dikkati çeken Potenza, ''Özellik video oyunlarından kız çocukları daha fazla etkileniyor. Kız çocuklarında depresyon ve agresif davranışların daha çok ortaya çıktığı gözlemleniyor. Ayrıca bir üniversitede yapılan araştırmaya göre, sosyal paylaşım ağı Facebook'u kullananan yüzde 10 oranında öğrenci, problemli kullanıcı. Problemli İnternet kullanıcısı öğrencilerin, alkol kullanımı ve duygusal dürtüleri de yine bu sosyal ağlarla kötü bir şekilde yönetiliyor'' dedi.