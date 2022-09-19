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'Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor'

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yaptığı açıklamalar gündem oldu. Ünlü yayınladığı videoda büyük tehlikelerin olduğuna işaret ederek "Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuva-yı Milliye hareketlenmesi gibi yeniden vatan müdafaası icap edebilir. Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor" dedi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 10:33
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'Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor'


'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu hafta yayınladığı videosunda yaptığı açıklamalar gündem oldu. Açıklamasında Ünlü, "Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuva-yı Milliye hareketlenmesi gibi yeniden vatan müdafaası icap edebilir" ifadelerini kullandı.

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Videonun devamında Ünlü "Çok vatan haini, din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir" dedi.

İşte Ünlü'nün açıklamasından satır başları:

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ÇOK HAYIR GÖSTERMİYOR"

"Memleketin önündeki durumlar belli değil. Bütün dünyanın gavuru topları bize çevirmişler. Suriye'de büyük bir Siyonistan-Kürdistan kurdurulmak üzere. Burada büyük tehlikeler; yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuva-yı Milliye hareketlenmesi gibi yeniden vatan müdafaası icap edebilir. Önümüzdeki günler çok hayIr göstermiyor.

"ÇOK DİN-DEVLET DÜŞMANI VAR, TEMİZLİK İCAP EDEBİLİR"

Çok vatan haini, din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir. Bundan dolayı ne olur, ne biter bilmiyorum ama nakit çok önemli bir şeydir. Bazı kere satacak malın olsa da ha dediğin zaman satamıyorsun. Birden bir piyasa çöküyor, evin var kaç tane aç kalıyorsun. Bir korona oldu kaç tane meslek yok oldu.

İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi..."

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