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"Operasyon başarıyla tamamlandı"

Sağlık Bakanı Koca, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin, "Sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı." açıklamasında bulundu.

25 Ekim 2022 Salı 22:06
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"Operasyon başarıyla tamamlandı"



Sağlık Bakanı Koca, Azerbaycan'da geçirdiği  trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı KocaBinali YıldırımKaza
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