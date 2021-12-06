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Ordu'da çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı

Ordu'da otomobil galerisinden çaldıkları araçla 900 kilometre yol giden ve İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 16:23
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Ordu'da çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
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Ordu'da çaldıkları otomobillle İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı.

Altınordu ilçesinde bir galerinin önünden çaldıkları otomobille kaçtıkları İstanbul'da 3 Aralık Cuma gecesi yakalanan S.Ö, A.Y. ve E.K'nin Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, Ordu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

S.Ö, A.Y. ve E.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisine 28 Kasım'da giren, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, galerinin önünde park halindeki otomobillerden birini çalarak kaçmıştı.

Galeri sahibi ve çocukların ailelerinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında araçla İstanbul'a gittikleri belirlenen çocuklar Zeytinburnu ilçesinde yakalanmış, işlemlerinin ardından 4 Aralık Cumartesi gecesi Ordu'ya getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
OrduIstanbul
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