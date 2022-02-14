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Ordu'da otomobil çalıp İstanbul'a gitmişlerdi: İki çocuk bu defa cip çaldı

Ordu'da geçen yıl galerinin önünden çaldıkları araçla gittikleri İstanbul'da yakalanıp tutuklanan, iş yeri sahipleri şikayeti geri çekince tahliye olan 3 çocuktan S.Ö. (13) ile A.Y. (14), bu kez de bir galerinin önünden 2 cip çaldı. Çaldıkları ilk aracın lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp galeriye dönen çocuklar, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki diğer cipi çalıp kaçtı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 15:59
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Ordu'da otomobil çalıp İstanbul'a gitmişlerdi: İki çocuk bu defa cip çaldı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında, meydana gelden olayda S.Ö. (13) ve A.Y. (14), Atakan ve Engin Enginyurt kardeşlerin sahibi olduğu oto galerinin arka tarafındaki pencereyi açıp içeri girdi.

Masaların çekmecelerini karıştıran çocuklar, daha sonra iş yerinde park halindeki 2 cipin anahtarını alıp dışarı çıktı. 

Çocuklar, ciplerden birini alıp, bir süre gezdi. Bir süre sonra lastik patlayınca, cipi galerinin arka sokağına bırakan çocuklar, geri döndü.

S.Ö. ve A.Y., bu kez de yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan diğer cipi alarak kaçtı.

Atakan Enginyurt sabah geldiğinde iş yerinin arkasındaki camın açık olduğunu görünce araçları kontrol etti.

Enginyurt, araçlardan ikisinin olmadığını fark edip durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden cipleri, S.Ö. ve A.Y.’nin çaldığını tespit etti.

Çevrede arama yapan ekipler, lastiği patlayan cipi arka sokakta buldu. Ekipler, çocukların yakalanması için çalışma başlattı.

Çocukların araçları çaldıkları anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Mavi renkli cipin kapılarını açıp bir süre içinde oturan çocukların, daha sonra yanındaki cipi alıp uzaklaştığı, bir süre sonra geri dönüp, diğerini çaldıkları görüldü.

SERBEST KALMIŞLARDI

Başka bir güvenlik kamerasının açısında ise çocukların, çevrede devriye gezen polis aracını görünce, galeride park halindeki diğer araçların arkasına saklandığı belirlendi.

Çocukların, Ordu'da 28 Kasım 2021'de Bekir Eren ve Cem Uygun’a ait oto galeriden çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. ve A.Y. olduğu ortaya çıktı.

2 çocuk, 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, iş yeri sahipleri şikayetini geri alınca serbest bırakılmışlardı.

"EN SON FATSA'DA GÖRÜLMÜŞ"

Galerici Atakan Enginyurt, "Sabah 09.00 sularında iş yerine geldim. Arka camın açık olduğunu fark ettim. Ondan sonra dışarı çıkıp araçlara baktım. Daha önceden bir hırsızlık olayı olmuştu zaten. Baktım arabaların olmadığını fark ettim. Ondan sonra gerekli mercilere haber verdim. İlk önce 2019 model aracı çalmışlar. Onun lastiği patlamış, arka sokağa bırakıp gitmişler. Daha sonra lüks aracımızı alıp gitmişler. O şu an yok. En son Fatsa'da gözüktüğünü söylediler" dedi.

"BU ÇOCUKLARIN YAPTIĞI İŞ YETTİ"

Daha önce de iş yerlerinde aynı çocukların hırsızlık yaptığını ifade eden Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde saklıyordum. Daha önce de aynı çocuklar galerimizden araç çalmışlardı. Acaba çaldıkları anahtarların kopyasını mı çıkarttılar, bilemiyorum. Galerici arkadaşlara tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş yetti" diye konuştu.

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