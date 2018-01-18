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Orgeneral Akar, Rus mevkidaşı ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti

Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la görüşmek üzere Rusya'ya gitti.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:32
Orgeneral Akar, Rus mevkidaşı ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la görüşmek üzere Rusya'ya gitti.

Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la yapacağı, MİT Müsteşarı Fidan'ın da katılacağı Moskova'daki görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınacak.

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