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Orhan Pamuk hakkında soruşturma

Yazar Orhan Pamuk hakkında, "Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret" gerekçesiyle verilen takipsizlik kararı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldı. Bunun üzerine savcılık, Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlattı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 15:02
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Orhan Pamuk hakkında soruşturma
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İzmir Barosu'na kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un ''Veba Geceleri'' isimli kitabında, Atatürk'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk'e yönelik doğrudan bir hakaret olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Şikayetçi avukatın itirazı üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık Pamuk hakkında yeniden soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Orhan Pamuk
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