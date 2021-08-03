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Orman söndürme memurları ile tartışarak havaya ateş açan Yusuf Güney gözaltına alındı

Manavgat'ta yangın söndürme çalışmaları sırasında görevlilerle tartışan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı.

03 Ağustos 2021 Salı 13:34
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Orman söndürme memurları ile tartışarak havaya ateş açan Yusuf Güney gözaltına alındı

Antalya Manavgat’taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.

Tabancasıyla havaya ateş etti

İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti.

Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu’na götürüldü. Şarkıcı Güney’in karakoldaki sorgusu sürüyor.

Güney dün DHA’ya yaptığı açıklamada, “Yangının mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur” diye konuşmuştu.

Son Güncelleme: 03.08.2021 17:13
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Yusuf GüneyGözaltına Alındı
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