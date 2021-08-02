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Orman yangınında gönüllülerin asılsız ihbar mesaisi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını sürerken, işini ve ailesini geride bırakan gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor. Yangınla mücadelede ekipleri zorlayan konuların başında ise asılsız ihbarlar geliyor. 'Çocuğum alevler içinde kaldı' ihbarına giden gönüllülerden, yanan samanların söndürülmesine yardım edilmesini isteyenler de bulunuyor.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:01
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Orman yangınında gönüllülerin asılsız ihbar mesaisi

Manavgat'ta 6 gün önce başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine de hasar vererek, ilerlemeye devam ediyor. Yangınla itfaiye, kolluk kuvvetleri, gönüllüler başta olmak üzere dört bir yandan mücadele ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de alanda hem kurtarma hem gıda ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için destek veriyor. Gönüllülerin birçoğu işini ve ailesini geride bırakarak, Manavgat ilçesinde yangınla mücadele ediyor.

'ASILSIZ İHBARLAR ZORLUYOR'

Yangınla mücadele eden ekipleri zorlayan konuların başında ise asılsız ihbarlar geliyor. Evlerine ya da tarım arazilerine alevlerin yaklaştığını gören bazı kişiler, AFAD ve AKUT başta olmak üzere bu kuruluşları ve buralarda görev alan gönüllüleri arayarak 'Yetişin evimiz yanıyor', 'Çocuklarımız alevler arasında kaldı' ihbarlarında bulunuyor.

FARKLI MANZARA İLE KARŞILAŞIYORLAR

Alanın dağlık arazi olması nedeniyle kısa süreli mesafeleri dahi saatler süren yolculuk sonunda alan ekipler, ihbar yerine gittiklerinde ise çok farklı manzarayla karşılıyor.

Osman Akkuş, ğenelde hayvanlarının kurtarılması için asılsız ihbarda bulunanların işlerini yavaşlattığını söyledi. Akkuş,“Yangının ilk gününden bu yana herkes işini bırakıp buraya geldi. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Antalya'dan bir off-road ekibi olarak geldik. 60 kişilik ekipten bahsediyoruz. Bizi en çok üzen bir durum var. İnsanlara yardım için geliyoruz. Zaman bizim için çok önemli. İnsanlar 'Yaralı var' diyor ancak gittiğimizde tutuşan samanları söndürmemizi istiyorlar" deya konuştu. 

Gittikleri yerlerin ortalama 1 saat uzaklıkta olduğunu söyleyen Akkuş, "Gidip geri dönmek zaman kaybı oluyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olamıyoruz" dedi.

İŞİNİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTU

Gönüllü Erhan Bahar ise çocuklarını ve eşini geride bırakıp yangın alanına koştuğunu, 5 gündür işe de gitmediğini söyledi. Bahar  “Yangının ilk gününden beri ben burada, eşim çocuklarım ise merkezde. Eşim işe gidince çocuklara annem babam bakıyor. Burada yangınla mücadele etmek daha önemli" diye konuştu. 

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ BİRBİRLERİNE DESTEK VERDİ

Yangın alanlarında görevli Kızılay gönüllüleri de hem orman işçileri hem de itfaiye ekiplerine su ve ayran taşıyor. Her türlü ihtiyacı karşılamak için koşturan gönüllüler, zaman zaman birbirlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Dumandan gözleri yanan Kızılay gönüllüsü Vedat Hıdır'ın yardımına yine Kızılay gönüllüsü Muhammet Koray Filik koştu. Yanan ormanlık alana sırtüstü yatan Hıdır'ın gözüne damlayı Filik damlattı.

Son Güncelleme: 02.08.2021 16:34
Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıManavgatAsılsız Ihbar
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