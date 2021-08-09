Orman yangınlarında 13. gün

13 gündür Türkiye'de etkili olan orman yangınları sonrası soğutma çalışmaları sürerken, Muğla ve Aydın'daki yangınlara müdahaleler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son açıklamada, "47 ilde 240 orman yangınıyla mücadele ettik. 235’i kontrol altında. 1 İlde 5 orman yangınıyla alakalı çalışmalar sürüyor. Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas-Yatağan, Karaköy, bunu Çine- Akçaova olarak da adlandırabiliriz. Isparta Sütçüler yangınını kontrol altına aldık. Antalya- Kaş, Hatay-İskenderun, İzmir Urla-Torbalı, Manisa yangınlarıyla, Dalaman havalimanını tehdit eden ve ayrıca Datça’da çıkan yangını da gün içerisinde kontrol altına aldık" demişti.