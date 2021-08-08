Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis

Orman yangınlarında son durum

Antalya Manavgat'ta başlayıp 50'ye yakın kente yayılan orman yangınlarıyla mücadele Muğla ve Aydın'daki 6 noktada devam ediyor. Muğla'da devam eden yangınlarda alevler yine bir termik santrali tehdit ediyordu. Ekipler yangının etrafını çevirdi ve Yeniköy Termik Santrali'ne ilerlemesinin önüne geçti.

08 Ağustos 2021 Pazar 19:48
0 Okunma
Orman yangınlarında son durum

Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü

Türkiye'de 2 ilde 6 bölgede orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

MUĞLA

Muğla'da çıkan 5 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 39 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor. Kentteki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 300 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Muğla/Yatağan

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede gece de Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışma yürüttü.

Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı. Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.


Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor. Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 11 gündür devam eden yangının söndürülmesi için de çalışılıyor.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Milas'ta Bayırköy Mahallesi'nde alevler Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santralde önlemler artırıldı.

Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleriyle yüzlerce personel hazır bekletiliyor.

Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik ile daha büyük ağaçların olduğu alan arasında set oluşturuldu.

MI-26 tipi dev helikopter yangına müdahalede büyük öneme sahip. 15 ton su atma kapasitesine sahip helikopter, tek seferde bile etkili müdahale imkanı sağlıyor.

Bölgede müdahale çalışması günbatımına kadar ağırlıklı olarak havadan devam ediyor. Ardından çalışmalar ağırlıklı olarak karadan yürütülüyor.

Yangının etrafını çeviren ekipler alevlerin tekrar büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor.

AYDIN

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Yatağan ilçesinden Çine’nin Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve rüzgarın etkisiyle yeniden Yatağan ilçesine yönelen orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Aydın/Çine

Sarp arazide devam eden yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi güçlükle sürüyor. Çalışmalara gönüllü vatandaşlarla Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Arama Servisi'nden 200 kişilik ekip de katkı sunuyor.

6 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede 6 Ağustos Cuma günü öğleden sonra yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 500 hektar alan zarar görmüş, 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edilmişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçaova Mahallesi’nde 3 farklı noktada başlayan yangında 500 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi , 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopterin çalışmalarda görevini sürdürdüğü aktarıldı. Toplam 119 personelin yangın söndürme mücadelesinde yer aldığı belirtildi.

Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı'nın dün 206 personel ile çalışmalara katıldığı, bugün de 50 personel ve 4 itfaiye aracı ile destekte bulunduğu bildirilerek, "Şu ana kadar yangın bölgesinde toplamda 1262 personel ve 250 araç çalışmalara katılmıştır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatMuğla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Denizde yüzerken sürat teknesi çarptı, yaşamını yitirdi
Denizde yüzerken sürat teknesi çarptı, yaşamını yitirdi
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, serbest bırakıldı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, serbest bırakıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim