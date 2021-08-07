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Orman yangınlarıyla mücadelede son durum

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla ve Isparta'da 6 noktada alevlerle mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:02
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Orman yangınlarıyla mücadelede son durum

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 223 orman yangınından 217'sinin kontrol altına alındığını söyledi.

Pakdemirli, yangınlara 15 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 orman personeliyle müdahale edildiğini açıkladı.

Karabük, Burdur ve Adana'daki yangınların söndürüldüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor'' dedi.

Pakdemirli, ''Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı'' diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Marmaris, Seydikemer ve Yılanlı'da yangınların söndürüldüğünü duyurdu.

MUĞLA

Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Yatağan'da yangın devam ediyor.

Bölgede devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen ekiplerin de katkılarıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün öğleden sonra Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOrman Yangınları
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