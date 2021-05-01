Ormanda yolunu kaybeden yavru ayı,vatandaşların evinde maskot oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ormanlık alanda yolunu kaybeden yavru ayı, yerleşim alanlarının arasına indi. Muharrem Buçan ve Süleyman Atmaca yavru ayıyı 1 gün boyunca uzaktan izledi. İkili annesinin gelip onu bulmasını bekledi.

Annesinin gelmemesi üzerine ayının aç olduğunu düşünerek yem veren ikili, daha sonra ayıyı eve götürdü. Bir süre evde bakılan yavru ayı, hem oyun oynadı, hem balığa çıktı, hem de çok keyifli zaman geçirdi. Evcil bir hayvan olmadığı için zaman zaman vahşileşen yavru ayı, Doğal yaşam parkı Ormanya'da yetkililere teslim edildi.