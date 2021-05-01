Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de meydana gelen resmi evrak sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklama
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalananlar mahkemeye çıkarıldı
Yasal Olmayan Yoldan KKTC'ye Geçen 2 Şahsı Bir Yurda Yerleştiren Kişi Tutuklandı
Tasarruflarında Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıslar Tutuklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu

Ormanda yolunu kaybeden yavru ayı,vatandaşların evinde maskot oldu

01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:43
126 Okunma
Ormanda yolunu kaybeden yavru ayı,vatandaşların evinde maskot oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ormanlık alanda yolunu kaybeden yavru ayı, yerleşim alanlarının arasına indi. Muharrem Buçan ve Süleyman Atmaca yavru ayıyı 1 gün boyunca uzaktan izledi. İkili annesinin gelip onu bulmasını bekledi.

Annesinin gelmemesi üzerine ayının aç olduğunu düşünerek yem veren ikili, daha sonra ayıyı eve götürdü. Bir süre evde bakılan yavru ayı, hem oyun oynadı, hem balığa çıktı, hem de çok keyifli zaman geçirdi. Evcil bir hayvan olmadığı için zaman zaman vahşileşen yavru ayı, Doğal yaşam parkı Ormanya'da yetkililere teslim edildi.

Son Güncelleme: 01.05.2021 20:25
Anahtar Kelimeler:
KocaeliKaybolan Yavru Ayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Türkiye'nin günlük vaka sayısı tablosu açıklandı
Türkiye'nin günlük vaka sayısı tablosu açıklandı
Koca “Yaz döneminde 18 yaş ve üstüne aşının tamamlanması gerektiği kanaatindeyim"
Koca “Yaz döneminde 18 yaş ve üstüne aşının tamamlanması gerektiği kanaatindeyim"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim