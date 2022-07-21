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Ormanlık alanlara giriş yasaklandı!

AFAD Başkanlığı, 81 il valiliğine “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Buna göre; artacak sıcaklıklar nedeniyle ağustos ayının son gününe kadar ormanlara girişler yasaklandı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 11:23
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Ormanlık alanlara giriş yasaklandı!
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İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı.

Başkanlığın valiliklere gönderdiği “ Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.

Tarım ve  Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralandı.

ORMANLIK ALANA GİRİŞ YASAK

Buna göre: orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak.

HAVAİ FİŞEK, DİLEK BALONU YASAK

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

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