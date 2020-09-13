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Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerini araştırmakla görevli Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na demir attığı bildirildi.

13 Eylül 2020 Pazar 14:20
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Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de araştırma yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis araştırma faaliyetlerinin tamamlanması üzerine Antalya Limanı'na döndü. Yunanistan gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

TÜRKİYE’YE DİYALOG ÇAĞRISI

Gelişmeyi memnuniyetle karşılayan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, Oruç Reis araştırma gemisinin Türkiye'ye dönmüş olmasının "olumlu bir adım" olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki ekonomik bölgelerin kesin sınırlarının belirlenebilmesi için bir diyaog kurulması konusunda yeni adımlar atmaya çağırdı. Türkiye, Oruç Reis gemisinin faaliyet süresini ay başında 12 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Türkiye'nin Oruç Reis ile ağustos ayının ikinci haftasından bu yana Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hak ettiği bölgelerde araştırma yapması Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında büyük gerginliğe neden olmuş, Türkiye'yi sert şekilde eleştiren Avrupa Birliği (AB) de Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu. Yunanistan Türkiye'nin bölgedeki araştırma faaliyetlerinin "yasa dışı" olduğunu iddia ediyor. İddiaları geri çeviren Türk hükümeti ise araştırma yapılan bölgelerin Türkiye'nin kıta sahanlığına dahil olduğunu savunuyor.

YUNANİSTAN’DAN ORDUYA YATIRIM

Öte yandan Yunanistan, Türkiye ile gerginliklerin yaşandığı bu dönemde ordularını güçlendirme kararı aldığını duyurdu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Selanik'teki "Helexpo Forum" kapsamında yaptığı konuşmada, Fransa'dan 18 Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını ve ordularını 15 bin yeni askerle güçlendireceklerini söyledi. Başbakan ayrıca dört yeni fırkateyn ile dört Romeo helikopterinin de deniz kuvvetlerine dahil edileceğini söyledi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ilk kez bir Avrupa ülkesinin Rafale tipi savaş uçağı satın almaya karar verdiğini belirterek kararı "memenuniyetle karşıladıklarını" ifade etti.

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