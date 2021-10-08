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Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya - KKTC arasındaki bölgede araştırma yapacak...

08 Ekim 2021 Cuma 22:30
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Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
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Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki bölgede yeniden araştırma yapmaya başlıyor.

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan için 8 Ekim – 16 Aralık tarihleri arasında yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek. 

Bu akşam saat 19:31'de yayınlanan ve koordinatların paylaşıldığı duyuruda sismik araştırma yapmak için bölgede bulunan aştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesi uyarısı da yapıldı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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