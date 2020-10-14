Oruç Reis'in ilk sismik okumaları bugün başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020-26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle katıldı.



Bakan Dönmez, konuşmasında, "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.