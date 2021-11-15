Osman Öcalan corona virüs nedeniyle Erbil'de öldü

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 63 yaşındaki kardeşi Osman Öcalan'ın Erbil'deki bir hastanede corona virüs nedneiyle yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdiği açıklandı.

Daha önce de Osman Öcalan'ın beyin felci geçirdiği, hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiğine yönelik haberler çıkmıştı. Ailesi ise bu haberleri yalanlamıştı.

"ÖLÜMÜ NEDENİYLE ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"



Ölüm haberini alan Şanlıurfa’daki kardeşi Mehmet Öcalan, "Uzun süredir Osman ile görüşmüyorduk. Ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz. Kardeşimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek ve ondan gelecek habere göre yol haritası çizeceğiz" dedi.