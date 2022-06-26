Osman Wöber hayatını kaybetti

Usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
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