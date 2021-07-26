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Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 23.55'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:47
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Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

CAN VE MAL KAYBI YOK 

Osmaniye'de yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaşanan depremin çevre ilçe ve beldelerde de hissedildiğini belirterek, "Yaşanan deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi almadık" dedi.

Depremin merkez üssü olarak açıklanan Düziçi'ne bağlı Ellek beldesinde de Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, depremin şiddetli biçimde hissedildiğini ifade ederek, "Beldemizde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bilgisi almadık. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürü Serhat Bulut ise yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar bildirilen bir hasar kaydı bulunmadığını kaydederek, depremin merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde de olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

Son Güncelleme: 26.07.2021 15:50
Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeDeprem
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