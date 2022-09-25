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Otelde fıkra gibi olay!

Otel odasında banyo yapmak isteyen vatandaşın başına gelenler anlattığı anlar izleyenleri güldürdü. Odanın sıradışı mimarisi nedeniyle duş kabinine girene kadar bin dereden su getiren vatandaş, çıktıktan sonra da pek rahat edemedi. Vatandaşın o zorlu süreci anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu.

25 Eylül 2022 Pazar 12:08
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Otelde fıkra gibi olay!



Fıkralara konu olacak türden olay Ordu'daki bir otelde meydana geldi. Yorgun halde otele gelen vatandaş, duşa girmek istedi. Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.

LAVABOYA GİREMEDİ

Duş almak için lavaboya girmeye çalışan vatandaş, kapının tam açılmadığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran vatandaş bu kez de duş kabinine giremedi.

DUŞAKABİN DE ZORLUYDU

Duş kabininin de kapısı, odanın kapısı kadar ilginç bir mimariye sahipti. Elinden geleni deneyen vatandaş, sonunda duş kabinine de girmeyi başardı.

"BANYO YAPMAK İSTEMEDİM, İÇİNDEN ÇIKAMADIM"

Duşa girmek için adeta labirentte dolaşırcasına hareket eden vatandaş "Banyo yapmak istedim, içeriden çıkamadım" dedi.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Yaşadığı ilginç olayı görüntülerek kaydeden vatandaşın videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

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