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Otelin penceresinden düşen turist öldü

İstanbul Beyoğlu'nda bir turist, kaldığı otelin 8'inci katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:20
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Otelin penceresinden düşen turist öldü
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İstanbul Beyoğlu'da pencereden düşen turist hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.45 sıralarında yaşandı. Turist olarak İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı Salim Saidi (34) Asmalı Mescit Mahallesi'nde bir otele yerleşti.

Salim Saidi 8'inci kattaki odasının penceresinden bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Düştüğü otomobilin üstündeki yaralı turisti görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Salim Saidi'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Salim Saidi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek Salim Saidi'nin odasında ve çevrede olay yeri incelemesi yaptı. Saidi'nin üstüne düştüğü ve ön tarafından ağır hasar alan otel sahibinin otomobili polis ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yerinden kaldırıldı.

Araştırma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini belirlemeye çalışıyor.

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