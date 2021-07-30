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Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu

Muğla Güvercinlik'te çıkan orman yangınında 80 hektar alan zarar gördü. Yangının yok ettiği ormanlık alan havadan görüntülendi.

30 Temmuz 2021 Cuma 13:22
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Otellerin yanındaki 80 hektar orman kül oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor.

Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.

Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor.

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