Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!

Otizmli Emirhan'ın hastanede yatağa bağlanmasına inceleme

İzmir'de otizmli Emirhan Özkan'ın (17), tedavi için götürüldüğü hastanede sedyeye bağlanıp, saatlerce bekletilmesiyle ilgili hastane yönetimi harekete geçerek inceleme başlattı. Yaşadığı travma nedeniyle nöroloji ve psikiyatri servislerinde kontrolden geçirilen Emirhan'a ellerindeki güç kaybıyla ilgili de test yapılacağı öğrenildi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:34
42 Okunma
Otizmli Emirhan'ın hastanede yatağa bağlanmasına inceleme

İzmir'de yaşayan Uğur Özkan ve Elif Özkan (47) çiftinin otizmli ve yüzde 90 engelli oğlu Emirhan, 11 Mayıs'ta rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürüldü.

Emirhan burada bekletilirken hareketli olması nedeniyle el, ayak ve karın bölgesinden yatağa bağlandı.

10 SAAT BAĞLI KALDI

Yatarak tedavi gören hastaların kendilerine, diğer hastalara veya hastane çalışanlarına yönelik zarar verici davranışlarına engel olmak amacıyla yapılan fiziksel tespit uygulanmasına yaklaşık 10 saat maruz kalan Emirhan'ın vücudunda yaralar oluştu.

Baba Özkan, 20 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetini iletti.

"ELLERİNİ ESKİSİ GİBİ KULLANAMIYOR"

Yerinde durmadığı için en az 2-3 adet sakinleştirici ilaç verilen Emirhan için iğnelerle de sakinleşmemesi üzerine saat 20.00 sıralarında 'tespit' adı verilen bağlama yöntemi kullanıldığını anlatan Uğur Özkan, oğlunun o günden beri ellerini eskisi gibi kullanamadığını söyledi.

Özkan, dün hastaneden çağırıldıklarını belirtip, "Psikiyatri ve nöroloji servislerinde Emirhan için gerekli kontroller yapıldı. Önümüzdeki günlerde ellerindeki güç kaybıyla ilgili bir test yapılacak" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tıp Fakültesi Hastanemizde yaşanan ve medyaya yansıyan konuyla ilgili idari inceleme ivedilikle başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bu çileğin kilosu 200 TL
Bu çileğin kilosu 200 TL
Damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı
Damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim