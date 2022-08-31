Otobüs terminaline yıldırım düştü

Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıların ardından Bursa'da yoğun sağanak yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış nedeniyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.

TERMİNALİN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Ancak çok sayıda araç hasar gördü.

Terminal yanındaki bir AVM'yi de su bastı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan yoğun yağış nedeniyle Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı belirtiliyor.