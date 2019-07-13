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Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:11
Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

Türkiye'de Aksaray’da otomobil içerisinde patlayan telefon otomobilin içini yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Amaç’a ait 68 BT 253 plakalı otomobilde unutulan cep telefonu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte otomobilin döşemelerinde yangın çıkarken, otomobilin ön camı da kırıldı.

Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek müdahale etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri araç içerisinde patlayan cep telefonunu bulurken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 13.07.2019 13:14
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeHaberYangınPatlamaCep TelefonuOtomobilAksaray
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