Künye
Kıbrıs 24
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
banner107

Otomobil ile geldiler, başından vurup öldürdüler!

Adana’da otomobil ile gelen şüpheli kişiler, sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başından vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

12 Kasım 2022 Cumartesi 09:26
130 Okunma
Otomobil ile geldiler, başından vurup öldürdüler!



Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz mahallesi ara sokaklarında yürüyen kimliği tespit edilemeyen kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobil ile gelerek kimliği tespit edilemeyen kişiye tabancayla defalarca ateş açıp kaçtı.

Başından vurulan kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pirincin içerisinden para ayıkladılar
Pirincin içerisinden para ayıkladılar
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
2 liralık tuvalet ücreti kavgasında ölüm
2 liralık tuvalet ücreti kavgasında ölüm










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim