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Otomobil park sırasında bahçeye uçtu

Kayseri'de bir otomobil park sırasında caminin bahçesine düştü. Dik bir şekilde iki duvar arasında sıkışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

24 Kasım 2022 Perşembe 12:22
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Otomobil park sırasında bahçeye uçtu



Kayseri'de otoparktan cami bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde meydana gelen olayda, öğretmenler Melek Ö., Feray A. ve kızı Damla A. Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltı yapmak için sokak üzerinde bulunan bir kafeye geldi.

Melek Ö. yönetimindeki otomobil burada, otoparka geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak aşağı uçtu.

Cami ile duvar arasında düşen otomobil dik bir şekilde kalırken, öğretmenlerde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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