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Otomobiliyle öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı

Büyükçekmece'de bir sürücü, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen öğretmene çarptı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü ile esnaf arasında tartışma çıktı. Sürücü, bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

23 Aralık 2022 Cuma 15:51
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Otomobiliyle öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı



İstanbul Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde Enes B. adlı sürücü kontrolündeki otomobille, yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Ş.'ye, çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Melek Ş. adlı öğretmenin etrafına çevre esnafı ve sürücü toplandı. Olay yerinden kaçmak isteyen Enes B. kendisine engel olmaya çalışan esnafla tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Enes B., bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı öğretmen ve esnafın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü Enes B. adliyeye sevk edildi.

KADINA ÇARPTI, BİR KİŞİYİ BIÇAKLADI

Olaya şahit olan Ersu Şen, "Bir kadın aracını park edip karşı tarafa geçecekti, tam yola atladığı sırada genç sürücü bayana vurdu. Kadın ileri doğru sürüklendi. Kafası kanıyordu zaten. Sonra panik haliyle arkadaş gidecekti herhalde, o sırada bir vatandaş müdahale etti. Müdahale sonrasında bıçakla yaralandı" dedi.

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