Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp

Oyuncu İbrahim Çelikkol hortumla alevlerin içinde

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'ta ormanlık alandaki yangınlarla mücadelede ekiplere destek oluyor. Çelikkol, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını durdurmak için hortumla alevlerin içine girdi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:40
416 Okunma
Oyuncu İbrahim Çelikkol hortumla alevlerin içinde

Milas'ta ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaşıyor. Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da bulunuyor. Hortumu sırtına alan Çelikkol'un boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar görüntülendi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Milas'taki orman yangınından kendisine ulaşan görüntüleri paylaştı.

Sandal paylaşımında "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Bana gönderdikleri videoları ve mesajları aynen sizlerle paylaşıyorum. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Göz göre göre buna izin vermemeliyiz. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum" dedi.

Son Güncelleme: 04.08.2021 08:43
Anahtar Kelimeler:
Ibrahim çelikkolYangınMilas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azra Gülendam'ın annesi: Başka annelerin ciğeri yanmasın artık
Azra Gülendam'ın annesi: Başka annelerin ciğeri yanmasın artık
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi: Sürekli telefonuma bakarak bana baskı kuruyordu, pişman değilim
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi: Sürekli telefonuma bakarak bana baskı kuruyordu, pişman değilim
Otobüste cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
Otobüste cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim