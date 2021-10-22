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Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

59 yaşındaki oyuncu Kemal Kuruçay, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

22 Ekim 2021 Cuma 20:52
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Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
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59 yaşındaki oyuncu Kemal Kuruçay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kemal Kuruçay'ın vefatını oyuncu Nedim Saban Twitter hesabından duyurdu.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularından olan Kuruçay, 1990'lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura mı?" isimli bir de sinema filmleri bulunuyor.

Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı; İnce İnce Yasemince, Reyting Hamdi ve son olarak da Seksenler isimli dizide de rol almıştı.

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