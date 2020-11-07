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Oyuncu Timuçin Esen'in testi pozitif

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında da rol alan oyuncu Timuçin Esen de corona virüse yakalandı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 17:27
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Oyuncu Timuçin Esen'in testi pozitif

Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran, aynı zamanda salgın başladığından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan Timuçin Esen de corona virüse yakalandı. Esen, hazırlanan kamu spotlarında korona virüsten nasıl korunulacağını anlatıyordu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından Esen, test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun hemen tedavisi başladı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hekimoğlu dizisinin çekimlerine bir hafta ara verildiği belirtildi.

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