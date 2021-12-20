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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti

Rocky'den Fred Çakmaktaş'a seslendirmeleriyle tanınan tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti.

20 Aralık 2021 Pazartesi 16:06
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti
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Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) hayatını kaybetti.

Usta tiyatrocu, bir süredir tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede hayata veda etti.

Corona virüs nedeniyle ölen Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmişti.

Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

Aydın'ın eşi, Fatma Çiğdem Aydın, kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak, birçok yapımda rol aldı.

Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını sunan Sezai Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

"Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar"ın da arasında bulunduğu birçok dizi, sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sezai Aydın
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