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Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti

Denizli’de yaşayan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu kaçıran anne, sevgilisinden eski kocasını aramasını isteyerek fidye talep ettirdi. Cep telefonu sinyalinden yerleri tespit edilen suç ortağı sevgililer ile alıkoyulan çocuklar, JASAT’ın operasyonuyla Ankara’da saklandıkları bağ evinde bulundu.

18 Ekim 2022 Salı 09:14
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Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti



Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E.’den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), kentten ayrıldı. En son Gaziantep’te olduğunu ifade ederek eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema E.’den, Suriye’ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı.

26 Ağustos 2022 tarihinde sabah çalışmak için tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi’ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.’nin evde olmadığını gördü. Yakınları ve komşularının da yardımıyla her yerde aradığı çocuklarına ulaşamayan baba, kayıp müracaatında bulundu.

GELEN FİDYE TELEFONU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kayıp iki kardeşi arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1 hafta önce baba Halil E.’yi telefonla arayan şüpheli, “Çocuklarının yerini biliyorum. Eski eşinin bana 5 bin TL borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim” diyerek fidye istedi. Babanın ihbarı üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda arayan numaranın konumu telefon sinyalinden tespit edildi.


İhbarın ardından Ankara’ya giderek titiz bir çalışma yapan JASAT’ın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı başarılı operasyonla öz anneleri tarafından alıkoyulan iki çocuk, saklandıkları bağ evinde bulundu. Gözaltına alınarak Denizli’ye getirilen anne Fatema E. ve suç ortağı olan sevgilisi Halid E. (25), ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan araştırmada annenin Denizli’ye gelerek çocuklarını alıp Ankara’ya götürdüğü ve erkek arkadaşının eski eşini arayarak fidye istediği ortaya çıktı.

Sevgilisinin eski eşinden fidye isteyen Halid E.’nin ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan iki kardeşin, babalarına teslim edilecekleri öğrenildi.

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