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Öznur evinde çıplak halde ölü bulundu!

Ordu'da, 3 gündür haber alınamayan Öznur Temiz, yalnız yaşadığı evde çıplak halde ölü bulundu. Temiz'in dini nikahla birlikte yaşadığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de 2 gün önce evinin balkonundan düşerek yaralandığı ortaya çıktı. Temiz'in uyuşturucu maddeler bulunan evine en son girdiği belirlenen kişinin arandığı belirtildi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 16:49
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Öznur evinde çıplak halde ölü bulundu!

Ordu'da 27 yaşındaki bir kadın yatağında çıplak bir şekilde ölü bulundu.

Olay, Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katında, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.

Evde inceleme yapan polis, Öznur Temiz'i yatakta çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olarak hareketsiz yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

EVE GİRİP ÇIKAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Polis, Temiz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmada Öznur Temiz'in evine bir kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi.

İKİ OLAYIN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah kıydığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı.

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