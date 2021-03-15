Öztrak: Andımız okullarımıza geri dönecektir

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündeminde Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı vardı.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından açıklama yaptı. Öztrak, "Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir." dedi.

Andımızın herhangi bir etnik kökeni dışlamadığını, kimseyi ayrıştırmayacağını söyleyen Öztrak, "Andımız ülke bütünlüğü içinde, vatan sevgisini, cumhuriyet ideallerini barındırır." diye konuştu.

Toplantıda Türkiye-Mısır ilişkileri de ele alındı. Öztrak, Doğu Akdeniz'in barış bölgesine dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milli çıkar ve menfaatlerimizi gözeterek, Doğu Akdeniz'in bir refah ve barış havzasına dönüşmesini en çok biz isteriz." dedi.