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Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheli Serhat K. emniyetteki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söyledi.

09 Aralık 2022 Cuma 16:21
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Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı



Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçakla yaralayan Serhat K’nin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Saldırganın emniyetteki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk’ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, önceki gün, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından kaçan saldırgan, Bolu’da yakalanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Öztürk YılmazBıçaklama
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