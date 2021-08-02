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Pakdemirli: 132 yangından 125'i kontrol altında

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 5 günde 132 yangından 125'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, yangınların 7'sinin devam ettiğini belirterek, "Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti" dedi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:05
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Pakdemirli: 132 yangından 125'i kontrol altında

Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları altıncı günde devam ediyor.

Yangından etkilenen alanlar 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangını bölgesinde havadan ve karadan incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti" dedi ve ekledi: "Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı."

Son Güncelleme: 02.08.2021 16:34
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBekir PakdemirliOrman Yangınları
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